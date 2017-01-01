Завершился капитальный ремонт Нагатинского метромоста

Автор: denis947 Дата публикации: 17:22

23

23 0

23

23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/189995

Городские службы завершили двухлетний капитальный ремонт Нагатинского моста. Объект долгожданный и очень сложный. Фактически пришлось заменить большую часть основных конструкций. Теперь мост может прослужить без серьезного ремонта еще 40-50 лет.805-метровый Нагатинский мост через Москву-реку построен в 1969 году. Он обеспечивает движение транспорта по проспекту Андропова и поездов Замоскворецкой линии метро.Необходимость капремонта назрела в связи с критическим износом конструкций из-за их длительной эксплуатации.Специалисты заменили дорожное покрытие, отремонтировали несущие конструкции, тротуары и лестничные сходы, установили новые ограждения, модернизировали инженерную инфраструктуру.Кроме того, строители усилили основные элементы и конструкции моста и отремонтировали судоходную сигнализацию.