Завершился капитальный ремонт Нагатинского метромоста
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 17:22
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Городские службы завершили двухлетний капитальный ремонт Нагатинского моста. Объект долгожданный и очень сложный. Фактически пришлось заменить большую часть основных конструкций. Теперь мост может прослужить без серьезного ремонта еще 40-50 лет.
805-метровый Нагатинский мост через Москву-реку построен в 1969 году. Он обеспечивает движение транспорта по проспекту Андропова и поездов Замоскворецкой линии метро.
Необходимость капремонта назрела в связи с критическим износом конструкций из-за их длительной эксплуатации.
Специалисты заменили дорожное покрытие, отремонтировали несущие конструкции, тротуары и лестничные сходы, установили новые ограждения, модернизировали инженерную инфраструктуру.
Кроме того, строители усилили основные элементы и конструкции моста и отремонтировали судоходную сигнализацию.
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