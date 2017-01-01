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Завершился капитальный ремонт Нагатинского метромоста

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:22
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Городские службы завершили двухлетний капитальный ремонт Нагатинского моста. Объект долгожданный и очень сложный. Фактически пришлось заменить большую часть основных конструкций. Теперь мост может прослужить без серьезного ремонта еще 40-50 лет.

805-метровый Нагатинский мост через Москву-реку построен в 1969 году. Он обеспечивает движение транспорта по проспекту Андропова и поездов Замоскворецкой линии метро.

Необходимость капремонта назрела в связи с критическим износом конструкций из-за их длительной эксплуатации.

Специалисты заменили дорожное покрытие, отремонтировали несущие конструкции, тротуары и лестничные сходы, установили новые ограждения, модернизировали инженерную инфраструктуру.

Кроме того, строители усилили основные элементы и конструкции моста и отремонтировали судоходную сигнализацию.
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