Ребенка, пострадавшего в результате ДТП на юго-востоке Москвы, госпитализировали в больницу

Автор: tim777 Дата публикации: 18:04

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Ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-востоке Москвы, вертолетом госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Собеседник агентства уточнил, что ДТП произошло в районе ул. Хлобыстова, д. 1. «Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел к месту аварии, и в данный момент эвакуируют пострадавшего в НИИ детской хирургии и травматологии. В полете его сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи», - добавили в департаменте.