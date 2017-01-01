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Главная  /  Репортажи  /  Внутренний двор Третьяковской галереи станет доступным для москвичей и гостей столицы.

Внутренний двор Третьяковской галереи станет доступным для москвичей и гостей столицы.

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:05
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Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке планирует расширить пешеходное пространство. Для горожан и туристов станет доступным внутренний двор галереи, находящийся около Малого Толмачевского переулка. На протяжении многих лет этот двор использовался только сотрудниками галереи и доступ горожан туда был невозможен, так как оба входа были закрыты воротами. В ближайшее время территория внутреннего двора будет благоустроена: будут установлены лавочки и урны, а в перспективе новая площадка будет использоваться под различные концерты и организацию тематических инсталляций.

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