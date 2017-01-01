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Площадка фестиваля "Цветочный джем" в Климентовском переулке готова встретить первых посетителей

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:05
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20 июля открывается фестиваль "Московское лето. Цветочный джем". Фестиваль будет проходить на 40 площадках, будет участвовать 39 российских регионов, около 20 зарубежных представителей. Гости смогут увидеть необычные цветочные композиции, попробовать оригинальные сорта мороженого, варенья и других лакомств, посетить концерты и представления и принять участие в мастер-классах.

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