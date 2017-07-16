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Град с куриное яйцо в городе Новотроицк в Оренбургской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
19:05
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Была ясная погода, поменялось всё за минуту! Уже третий день в одно и тоже время льёт сильный дождь!

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Комментарии (0)

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