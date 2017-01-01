В столицу пришло умеренное лето без жары

Автор: tim777 Дата публикации: 19:05

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Умеренное лето наступило в столице: в городе не жарко, но и не холодно. Воздух в последние дни прогревается до отметок в 22-24 градуса. Синоптики не исключают возможность кратковременных дождей, но в целом погода будет благоприятная и резких перемен до конца недели ожидать не стоит. При этом в долгосрочных прогнозах синоптиков высокая вероятность того, что Лето-2017 будет без жары. "Нужно понимать, что сейчас лето идет на убыль, каждую неделю день становится короче на 15-20 минут, солнце – все ниже над горизонтом, да и последующие развитие атмосферных процессов говорит о том, что никакой июльской жары не предвидится. Ночами свежо - плюс 7-12, очаги туманов, в дневные часы воздух в лучшем случае будет прогреваться до плюс 19-24. Лету уже не хватает ни сил, ни инерции переломить ситуацию к лучшему», - говорится в сообщении. Середина лета уже пройдена и вот промежуточные итоги московской погоды: за полтора месяца выпало 277% нормы осадков – практически исчерпан лимит всего сезона, средняя температура воздуха на 2,5-3,5 градусов ниже климатической нормы. Неудивительно, ведь всего 1/5 часть теплого времени года показания термометров с трудом соответствовали климатическим нормам. Массовый купальный сезон так и не открыт, поскольку температура воды оставляет около 17 градусов. В таких условиях сложно убедить обывателя, что лето 2017 г. - нормальное для Средней полосы России», - рассказали в «Фобосе».