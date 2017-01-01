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Главная  /  Репортажи  /  Вопреки прогнозам денек в Москве выдался погожим

Вопреки прогнозам денек в Москве выдался погожим

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18.07 21:00
  • 26
  • 1

Сегодня в Москве выдался погожий летний день.

  • 26
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    18.07 23:07
    Вообще-то пасмурно после обеда было и дождь был.
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