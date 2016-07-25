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Главная  /  Репортажи  /  Со здания политехнического музея сняли часть строительных лесов

Со здания политехнического музея сняли часть строительных лесов

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18.07 22:31
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Со здания политехнического музея сняли часть строительных лесов.

  • 22
  • 0

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