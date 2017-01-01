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Солнечный и тёплый день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18.07 22:34
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В столице по-летнему тепло, днём ярко светило солнце и воздух прогрелся до +24°С. К вечеру на небе стали появляться облака и слегка стало прохладно.

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