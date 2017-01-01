Солнечный и тёплый день в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18.07 22:34

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В столице по-летнему тепло, днём ярко светило солнце и воздух прогрелся до +24°С. К вечеру на небе стали появляться облака и слегка стало прохладно.