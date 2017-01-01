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Главная  /  Репортажи  /  На Рождественке готовят фестивальную площадку к открытию

На Рождественке готовят фестивальную площадку к открытию

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18.07 22:37
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На фестивальной площадки идёт подготовка к открытию.

  • 24
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