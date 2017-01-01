Эскалатор на станции "Марксистская" закрылся на ремонт до 24 июля

Автор: tim777 Дата публикации: 18.07 22:42

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Эскалатор на станции «Марксистская» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена закрылся на ремонт до 24 июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичной подземке.

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57 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190025

«Один из трех эскалаторов, расположенных в восточном торце станции «Марксистская» Калининско-Солнцевской линии метро закрылся на ремонт до 24 июля 2017 г.», - пояснил собеседник агентства.Он отметил, что данный эскалатор был установлен в 1979 г.