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Эскалатор на станции "Марксистская" закрылся на ремонт до 24 июля

Автор:
tim777
Дата публикации:
18.07 22:42
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Эскалатор на станции «Марксистская» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена закрылся на ремонт до 24 июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичной подземке.

«Один из трех эскалаторов, расположенных в восточном торце станции «Марксистская» Калининско-Солнцевской линии метро закрылся на ремонт до 24 июля 2017 г.», - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что данный эскалатор был установлен в 1979 г.

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