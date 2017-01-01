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Таблички о запрете кормления голубей появились в переходах столичной подземки

Автор:
tim777
Дата публикации:
18.07 22:47
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В центре Москвы в подуличных переходах возле станций метро появились таблички с запретом кормления голубей. Одно из первых таких предупреждений появились в подземном переходе возле станции Пушкинская. Также информация о запрете размещена в центре возле входа на станцию Третьяковская. Основная причина запрета сводиться не сколько к нелюбви к пернатой фауне, сколько к последствиям их пребывания в большом количестве, что неизбежно ведёт к ухудшению санитарного состояния подуличных переходов подземки. О том, каким образом данное предупреждение будет выполняться и кем администрироваться не сообщается.

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