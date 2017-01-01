Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Град в городе Новотроицке Оренбургской области

Град в городе Новотроицке Оренбургской области

Автор:
Алексей Таипов
Дата публикации:
18.07 22:48
  • 24
  • 0

Град в городе Новотроицке Оренбургской области. Не успел доехать до дома.

Оренбургская область, г. Новотроицк

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

34 0
18.07 22:43 | obuhus
Последствия урагана в Кирове 18 июля
28 0
18.07 19:05 | Аноним
Град с куриное яйцо в городе Новотроицк в Оренбургской области
23 0
04.07 18:02 | alex562017
Разбитые дороги в городе Бузулук Оренбургской области