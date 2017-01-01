Град в городе Новотроицке Оренбургской области

Автор: Алексей Таипов Дата публикации: 18.07 22:48

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Град в городе Новотроицке Оренбургской области. Не успел доехать до дома.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190028

Оренбургская область, г. Новотроицк