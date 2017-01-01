Ночной кактус-черепаха расцвёл в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 18.07 22:58
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В честь такого уникального события «Аптекарский огород» продлил для посетителей режим работы: сад открыл свои двери до 23.00.
Как известно, Царицы ночи распускаются один раз в год, ночью и очень зрелищно.
В «Аптекарском огороде» представлена самая большая коллекция Цариц ночи в России и, вероятно, в мире — 18 видов из 25, известных науке. Название "Селеницереус" для большинства ничего не говорит, а жаль — оно очень интересное. Селена — богиня луны в древнегреческой мифологии, "цереус" — это свеча. Эти растения почти никто и никогда не видел.
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