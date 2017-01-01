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Ночной кактус-черепаха расцвёл в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18.07 22:58
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Вечером 18 июля в Суккулентной оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» повторно расцвела одна из самых редких Цариц ночи — уникальный Селеницереус тестудо, или кактус-черепаха, (Selenicereus testudo) семейства Кактусовых с толстыми стеблями и крупными белыми цветками. В отличие от большинства других видов, эта Царица ночи «ползёт», а не свисает. Родина кактуса-черепахи — Гондурас, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Мексика и Белиз.

В честь такого уникального события «Аптекарский огород» продлил для посетителей режим работы: сад открыл свои двери до 23.00.

Как известно, Царицы ночи распускаются один раз в год, ночью и очень зрелищно.

В «Аптекарском огороде» представлена самая большая коллекция Цариц ночи в России и, вероятно, в мире — 18 видов из 25, известных науке. Название "Селеницереус" для большинства ничего не говорит, а жаль — оно очень интересное. Селена — богиня луны в древнегреческой мифологии, "цереус" — это свеча. Эти растения почти никто и никогда не видел.

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