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Главная  /  Репортажи  /  С 17 июля в московском метро обновилось тарифное меню

С 17 июля в московском метро обновилось тарифное меню

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:08
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С 17 июля в московском метро обновилось тарифное меню. Теперь пассажиры могут приобретать билеты «90 минут» и «Единый» на 60 поездок только при условии их записи на карту «Тройка». Залог за нее составляет – 50 рублей. Таким образом, в кассе пассажиры сразу получат карту «Тройка» с закодированным на нее билетом. Горожанам, у которых уже есть карта, повторно ее покупать не придется.

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