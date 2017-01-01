Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В подмосковном Ступино несколько жилых домов остались без горячего водоснабжения

В подмосковном Ступино несколько жилых домов остались без горячего водоснабжения

Автор:
StuPPvir
Дата публикации:
00:10
  • 23
  • 0

В городе Ступино несколько жилых домов по улицам Проспект Победы, Пушкина и Первомайская остались без горячей воды из-за медлительности подрядной организации ООО "СаратовТехМонтаж". По улице Первомайская в городе Ступино данная организация вырыла траншею, но не торопиться укладывать трубы и включить жильцам горячее водоснабжение. В рабочее время на месте не оказалось ни рабочих, ни техники. Между тем горячей воды в городе Ступино не было с 3 по 17 июля 2017 года (14 суток) из плановых ежегодных работ на ТЭЦ-17 и теперь жильцам предлагают оставаться без воды ещё до 1 августа 2017 года. Какие либо времянки подрядной организацией не прокладывались, люди вынуждены греть воду в кастрюлях.

Московская область, Ступинский район, Город Ступино, Улица Первомайская

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

40 0
18.07 02:02 | Евгений Лашкевич
Соколовское поселение Солнечногорского района тонет в мусоре
41 0
18.07 15:04 | Сергей Чеботарь
Жители Ижевска просят признать ветхий дом на улице Ухтомского аварийным
84 1
06.07 21:46 | StuPPvir
В лесном массиве в Ступинском районе Подмосковья обнаружен слив неизвестного вещества
19 0
06.07 17:24 | CeBeP
Горячая вода разлился на газоне в Томской области