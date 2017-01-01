В подмосковном Ступино несколько жилых домов остались без горячего водоснабжения

Автор: StuPPvir Дата публикации: 00:10

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В городе Ступино несколько жилых домов по улицам Проспект Победы, Пушкина и Первомайская остались без горячей воды из-за медлительности подрядной организации ООО "СаратовТехМонтаж". По улице Первомайская в городе Ступино данная организация вырыла траншею, но не торопиться укладывать трубы и включить жильцам горячее водоснабжение. В рабочее время на месте не оказалось ни рабочих, ни техники. Между тем горячей воды в городе Ступино не было с 3 по 17 июля 2017 года (14 суток) из плановых ежегодных работ на ТЭЦ-17 и теперь жильцам предлагают оставаться без воды ещё до 1 августа 2017 года. Какие либо времянки подрядной организацией не прокладывались, люди вынуждены греть воду в кастрюлях.

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190031

Московская область, Ступинский район, Город Ступино, Улица Первомайская