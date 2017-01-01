Промышленный смог накрыл Норильск (ВИДЕО)

Автор: aleksjukov123 Дата публикации: 09:19

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190034

Ядовитое облако над городом запечатлел мобильный репортёр из Норильска. Из-за смога, как сообщает местный житель, становится тяжело дышать, начинает першить в горле.По словам автора видео, серая туча далеко не природного происхождения, а следствие работы Медного завода. Ветром её разносит по городу. "Можно практически ежедневно ходить по Норильску и снимать этот промышленный смог," - рассказывает мобильный репортёр."Примечательно, что автомобили, осуществляющие контроль атмосферы, в такие дни нигде не встретить," - отмечает местный житель.