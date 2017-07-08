Как самолет из озера Байкал доставали (ВИДЕО)
- Автор:
- irkmchs
- Дата публикации:
- 09:18
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Легкомоторный самолет находился на глубине 3,5 метра. Чтобы отбуксировать его к берегу спасатели в гидрокостюмах закрепили тросс за хвостовую часть. Полицейским катером «КС-701» воздушное судно было поднято с грунта. Для создания плавучести под крылья самолета были помещены импровизированные боны из автомобильных камер, далее спасатели на «Стрингере» отбуксировали его к пологому берегу острова Ольхон. Местное население поселка Хужир активно помогало вытянуть самолет на сушу.
«Проделанная работа позволила предотвратить экологическую катастрофу, так как в баках самолета оставалось топливо, - рассказал спасатель I класса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Николаев. – За 20 лет моей работы на Байкале впервые пришлось извлекать из озера самолет».
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