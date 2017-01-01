Крупный пожар в Волгограде показали с высоты птичьего полета
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:11
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С высоты птичьего полёта можно оценить масштаб бедствия. Выгоревшая территория - огромная. С каждой минутой она расширялась.
Спасатели предупреждают, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Сообщается, что в ближайшие дни воздух может прогреваться до 40 градусов и выше. Категорически запрещено разводить костры, а также сжигать мусор, траву или листья.
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