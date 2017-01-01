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Крупный пожар в Волгограде показали с высоты птичьего полета

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:11
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Сотни квадратных метров выжженной земли - в Дзержинском районе Волгограда из-за огня появилось огромное чёрное пятно. Крупный ландшафтный пожар сняли на видео с помощью коптера.

С высоты птичьего полёта можно оценить масштаб бедствия. Выгоревшая территория - огромная. С каждой минутой она расширялась.

Спасатели предупреждают, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Сообщается, что в ближайшие дни воздух может прогреваться до 40 градусов и выше. Категорически запрещено разводить костры, а также сжигать мусор, траву или листья.
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