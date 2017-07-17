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Главная  /  Репортажи  /  Дорожные "пираты" набросились на грузовик на трассе в Венесуэле

Дорожные "пираты" набросились на грузовик на трассе в Венесуэле

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:46
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Сцена в стиле "Безумного Макса". Так в Интернете комментируют это видео, снятое очевидцем в Венесуэле.

В центре внимания - пираты. Только не морские, а сухопутные. Вместо катеров и лодок у них - мотоциклы. Соответственно, на абордаж берут не корабль, а, как сообщается, грузовик с мешками сахара. Сначала - окружают машину и забрасывают её бутылками с "коктейлем Молотова".

А затем - когда она всё-таки останавливается - растаскивают содержимое прицепа. Причём - за считанные секунды. Разумеется, оказать сопротивление такой толпе водитель - не сумел. Да и не пытался.
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