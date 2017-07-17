Дорожные "пираты" набросились на грузовик на трассе в Венесуэле
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:46
-
- 36
В центре внимания - пираты. Только не морские, а сухопутные. Вместо катеров и лодок у них - мотоциклы. Соответственно, на абордаж берут не корабль, а, как сообщается, грузовик с мешками сахара. Сначала - окружают машину и забрасывают её бутылками с "коктейлем Молотова".
А затем - когда она всё-таки останавливается - растаскивают содержимое прицепа. Причём - за считанные секунды. Разумеется, оказать сопротивление такой толпе водитель - не сумел. Да и не пытался.
- 36
Комментарии (0)