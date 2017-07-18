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Грузовик вспыхнул в результате ДТП на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:13
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Это - ещё одно видео с трассы. В этом случае место действия - китайская провинция Чжэцзян.

Как сообщается, там столкнулись два грузовика. В результате - прицеп одного взорвался и буквально разлетелся на части. Вспыхнул пожар, округу тут же заволокло густым чёрным дымом.

В общем, может показаться, что шансов выжить в таком жутком ДТП у водителей - не было. Однако оба - не просто выжили, но ещё и обошлись, как сообщается, без травм. Ну а прибывшие спасатели смогли потушить пламя достаточно быстро.

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