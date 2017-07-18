Грузовик вспыхнул в результате ДТП на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:13
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Как сообщается, там столкнулись два грузовика. В результате - прицеп одного взорвался и буквально разлетелся на части. Вспыхнул пожар, округу тут же заволокло густым чёрным дымом.
В общем, может показаться, что шансов выжить в таком жутком ДТП у водителей - не было. Однако оба - не просто выжили, но ещё и обошлись, как сообщается, без травм. Ну а прибывшие спасатели смогли потушить пламя достаточно быстро.
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