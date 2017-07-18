В Краснодарском крае поезд смял застрявший на путях автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:20
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Как сообщается, произошло это в поселке Ильском. Водитель пытался пересечь железнодорожные пути в непредусмотренном для этого месте. Машинист заметил опасность, но составу не хватило тормозного пути. Мужчины из внедорожника едва успели отбежать на безопасное расстояние.
На этих кадрах видно, что локомотив превратил машину в груду хлама - её фрагменты разбросало на сотни метров. Как комментируют пользователи, после происшествия к медикам никто не обращался. Сейчас полицейские проводят проверку.
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