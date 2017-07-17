Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Град в Алтайском крае 17.07.2017

Град в Алтайском крае 17.07.2017

Автор:
Алина
Дата публикации:
20:02
  • 13
  • 0

В нашем селе 17 июля этого года выпал вот такой град редкий, но очень крупный.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
20:00 | Uwis
Тучи над городом встали, но так и не "прохудились"
41 0
08:54 | Нур Ануров
Крупный град прошёл в Ишимбае
142 0
17.07 22:38 | Алина
Град, размером с куриное яйцо, выпал в Алтайском крае