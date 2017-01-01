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Мотоцикл и иномарка столкнулись на дороге в Пензе

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:39
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Жуткая авария произошла в Пензе и попала в объектив видеорегистратора.

На перекрёстке столкнулись легковушка и мотоцикл. Автомобиль начинал производить поворот, как вдруг в машину врезался двухколёсный. Иномарка, как видно на этих кадрах, послужила буквально трамплином для байкера. Мотоцикл взлетел в воздух, сделал несколько сальто и рухнул на землю.

По словам очевидцев, байкер управлял транспортным средством без защитных средств. Как сообщается, молодой человек погиб на месте.
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