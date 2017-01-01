Водитель маршрутки вылетел из салона на асфальт в результате ДТП
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 14:53
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На Свободном проспекте у дома номер 20 столкнулись троллейбус, маршрутка и легковой автомобиль. В результате столкновения водитель маршрутки вылетел на тротуар и получил травмы. Пострадавшего водителя маршрутки госпитализировали. Очевидцы рассказали, что троллейбус получил серьёзные повреждения и его оттащили в депо. На месте аварии было затруднено движение около часа.
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