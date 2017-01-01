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Главная  /  Репортажи  /  Водитель маршрутки вылетел из салона на асфальт в результате ДТП

Водитель маршрутки вылетел из салона на асфальт в результате ДТП

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:53
  • 37
  • 1

На Свободном проспекте у дома номер 20 столкнулись троллейбус, маршрутка и легковой автомобиль. В результате столкновения водитель маршрутки вылетел на тротуар и получил травмы. Пострадавшего водителя маршрутки госпитализировали. Очевидцы рассказали, что троллейбус получил серьёзные повреждения и его оттащили в депо. На месте аварии было затруднено движение около часа.

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Комментарии (1)

  • reporterA94
    15:10
    А через что он вылетел? Через дверь?
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