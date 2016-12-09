"Поехали!": в Жуковском открылся МАКС-2017 (ФОТО, ВИДЕО)

Автор: reporterA94 Дата публикации: 15:43

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190058

Накануне в подмосковном Жуковском состоялось открытие Международного авиационно-космического салона "МАКС - 2017". На долгожданном событии в мире авиации побывал наш мобильный репортёр!По словам автора видео, открыл авиасалон Президент РФ Владимир Путин. "Владимир Владимирович Путин прилетел не так, как ожидалось, а на самолёте Ил-96 в сопровождении охраны," - рассказывает мобильный репортёр, которому удалось увидеть и снять на видео выступление главы государства."Завершающим моментом к концу первого дня работы МАКС-2017 стал показ национальная пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов - "Fursan Al Emarat". Название переводится, как "рыцари", и отражает стремление к высоким достижениям," - пишет мобильный репортёр.