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Поэтические чтения прошли в вестибюле станции метро «Маяковская» в честь 123-летия поэта

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:22
  • 67
  • 2

19 июля, в День рождения Владимира Маяковского пассажиры Московского метро смогли посетить уникальное культурное мероприятие. Под сводами вестибюля станции метро, названный в честь великого поэта ХХ века, состоялись чтения в рамках проекта #ПОЭЗИЯВМЕТРО. Яркое событие поддержали современные поэты и музыканты, а также неравнодушные к творчеству Владимира Маяковского пассажиры. В честь 123-х лет со Дня рождения поэта, таких известных во всём мире стихотворений как «Послушайте!», «Стихи о советском паспорте», «Лиличка!», вестибюль станции метро «Маяковская» превратился на несколько часов в поэтическую площадку. Здесь пассажиры Московского метро смогли услышать бессмертные произведения Владимира Маяковского, а также творения современных авторов, проникнутых любовью и уважением к классику.

  • 67
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    17:36
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 17:34 19.07.17
  • Гринфельд Павел
    18:54
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:24 http://www.mskagency.ru/materials/2687420 19.07.17
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