Поэтические чтения прошли в вестибюле станции метро «Маяковская» в честь 123-летия поэта

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:22

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19 июля, в День рождения Владимира Маяковского пассажиры Московского метро смогли посетить уникальное культурное мероприятие. Под сводами вестибюля станции метро, названный в честь великого поэта ХХ века, состоялись чтения в рамках проекта #ПОЭЗИЯВМЕТРО. Яркое событие поддержали современные поэты и музыканты, а также неравнодушные к творчеству Владимира Маяковского пассажиры. В честь 123-х лет со Дня рождения поэта, таких известных во всём мире стихотворений как «Послушайте!», «Стихи о советском паспорте», «Лиличка!», вестибюль станции метро «Маяковская» превратился на несколько часов в поэтическую площадку. Здесь пассажиры Московского метро смогли услышать бессмертные произведения Владимира Маяковского, а также творения современных авторов, проникнутых любовью и уважением к классику.