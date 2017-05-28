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Благоустройство парк Победы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:36
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На Поклонной горе идут работы по благоустройству территории: меняют дорожное покрытие,устанавливают новые бордюры.

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