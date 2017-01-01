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Памятник "По дорогам войны" на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
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Памятник "По дорогам войны" установлен на Поклонной горе в 2017 году. Впервые памятник посвящён животным : монгольские лошади тянут оружие по бездорожью.

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