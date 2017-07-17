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Переменная облачность и легкое летнее тепло в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
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В столице тепло около +20С, временами показывается солнце из-за облаков. Лето все-таки радует горожан и гостей столицы.

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