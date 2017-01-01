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Нашествие Саранчи в Казахстане

Автор:
Aaooss
Дата публикации:
19:56
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Нашествие саранчи в Казахстане. Аягозский район.

  • 13
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