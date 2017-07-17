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Тучи над городом встали, но так и не "прохудились"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:00
  • 19
  • 0

Довольно комфортный день сегодня в Москве, правда, дождевые тучи немного напрягают.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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