Новая свалка на старом месте в Комсомольск-на-Амуре

Автор: betty03 Дата публикации: 20:01

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Около трёх лет назад я снимала репортаж про свалку около поликлиники №4, Тогда всё убрали быстро и поставили контейнеры для вывоза мусора, и вывозили мусор.Казалось проблема исчезла,вместе с горами мусора. А нет мусор появился снова и его не вывозят уже больше 3 месяцев,из 3 контейнеров остался один,и тот завалин мусором. И вокруг растёт новая гора мусора,уже примерно на 50 метров. Запах и грызуны,и это всё в жару при температуре под 30. А рядом поликлиника . Хотелось бы надеется на новое чудо.