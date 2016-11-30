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На Большом Каменном мосту будет проведен капитальный ремонт

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:37
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На Большом Каменном мосту проведут ремонт, которому будут предшествовать проектно-изыскательские работы. Об этом сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике. «Проектом капитального ремонта должен быть предусмотрен широкий перечень работ в части основных конструкций, инженерного переоборудования и переустройства коммуникаций. В частности, должно быть заменено мостовое полотно, отремонтированы системы водоотлива и дренажа, лестничные сходы, произведена полная замена гранитной облицовки. Мост станет доступен и для маломобильных групп населения», - заявил заместитель руководителя ГБУ «Гормост» по ремонту Станислав Гусев, слова которого приводятся в сообщении. Запланированную процедуру обсудили в ходе публичных слушаний на площадке проекта «Биржа торгов». Заказчиком выступает ГБУ «Гормост». На разработку проекта отведено 15 месяцев. Предыдущие ремонтные работы на исторически первом металлическом мосту в столице проводились 79 лет назад. До XV века на месте современной конструкции была наплавная переправа. Только в 1643 г. царь Михаил Федорович отдал приказ начать строительство первого каменного моста. Работы были завершены в 1692 г., мост получил название Всехсвятского. В 1858 г. его заменил на трехпролетный металлический (первый в Москве). В 1938 г. на этом месте появилась новая конструкция, над которой работали инженер В.Калмыков, архитекторы В.Гельфрейх, В.Щуко и Л.Минкус.

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