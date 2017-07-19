Ребенок в окне движущейся машины возмутил автомобилиста в Тюмени (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 09:48
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Мобильный репортёр стал очевидцем того, как девочка ехала на заднем сидении иномарки, буквально по пояс высунувшись из окна. Такая поездка на скорости 60 км/ч продолжалась, по словам автора этих кадров, не меньше минуты: "19.07.2017, примерно в 8-30 утра, увидел как из окна машины высунулся ребенок. После того как загорелся зеленый свет, водитель начал движение, при этом девочка продолжала высовываться в окно". "Водитель что - не видит что ли?!" - удивляются другие участники дорожного движения.
По мнению автомобилистов, такая поездка была не только рискованной, но и, возможно, нарушающей правила перевозки пассажиров. Ведь находиться в таком положении девочка могла только с непристёгнутым ремнем безопасности. И уж тем более без спецкресла, в котором, согласно новым правилам, должны передвигаться все пассажиры, не достигшие 7-летнего возраста.
Недавно тюменцы запечатлели схожую ситуацию. Тогда один молодой человек ехал на крыше легковушки, другой по пояс высунулся из окна.
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