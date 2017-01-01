В Бабушкинском парке на северо-востоке столицы появились говорящие футбольные ворота

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На северо-востоке столицы появились первые в Москве интерактивные футбольные ворота. Их установили в Бабушкинском парке, напротив катка «Метелица».

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190081

Устройство «разговаривает» с детьми, объясняя, куда надо бить мячом. Юные спортсмены могут играть двумя разными командами, используя одни ворота. На воротах висит предупреждение, что удары по воротам можно наносить лишь мячом. Если будут использованы части тела - ворота автоматически отключатся на 24 ч.Москва, СВАО, ул. Менжинского, д. 6