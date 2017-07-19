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Главная  /  Репортажи  /  Задержан мужчина, устроивший стрельбу в доме на юго-востоке Москвы

Задержан мужчина, устроивший стрельбу в доме на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
19.07 22:17
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу в доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данным, между двумя мужчинами вспыхнула ссора во время застолья. В ходе конфликта один из них выстрелил в руку другого. Предположительно, выстрел был произведен из травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован. Задержанный был доставлен в отделение полиции. Инцидент произошел на улице Малышева.

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  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    00:14
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 22:24 19.07.17. Копия эфира: http://www.m24.ru/videos/150240
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