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Главная  /  Репортажи  /  Как устанавливают новый бордюр в городском поселении Ковылкино в Мордовии

Как устанавливают новый бордюр в городском поселении Ковылкино в Мордовии

Автор:
europeanm
Дата публикации:
15:43
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Администрацией городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия 11.07.2017 г. на сайте http://zakupki.gov.ru было опубликовано извещение о проведении запроса котировок №0109300000617000029 на выполнение работ по установке бортовых камней по ул. 50 лет Октября (от ул. Желябова до ул. Королева). Начальная (максимальная) цена контракта: 381 894,00 рублей. Работа по укладке 268 шт. камней бортовых строительных (100х30х15) ведется из материалов Заказчика.

При этом, была обозначена дата и время окончания подачи котировочных заявок - 21.07.2017 09:00. И на сегодняшний день, по информации размещённой на официальном сайте размещения государственных закупок в сети Интернет www.zakupki.gov.ru , поставщик не определён и Муниципальный контракт не подписан. Но не смотря на это, работы по установке бортовых камней по ул. 50 лет Октября уже ведутся без определения поставщика.

"На лицо - факт антиконкурентного соглашения между Администрацией городского поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия и неизвестным поставщиком" - считает мобильный репортёр.
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