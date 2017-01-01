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Грязная вода течёт из крана в городе Армавире Краснодарского края

Автор:
drat-1975
Дата публикации:
02:39
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В городе Армавире Краснодарского края из крана бежит очень грязная вода.

  • 15
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Комментарии (0)

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