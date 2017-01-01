Полицейский автомобиль влетел в столб после ДТП на Ленинградском шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 07:12

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На севере столицы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу. «В районе д. 47 по Ленинградскому шоссе произошло столкновение двух автомобилей, один из которых является служебной машиной полиции. В результате ДТП травмы получили два сотрудника полиции. Он добавил, что пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия устанавливаются все обстоятельства произошедшего.