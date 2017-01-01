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"Засуха" продолжается в жилом доме в Санкт-Петербурге

Автор:
mikkospb
Дата публикации:
13:17
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"Весь Питер заливают дожди? А у нас который год засуха!" - так комментирует свои кадры мобильный репортёр из Санкт-Петербурга.

Дело в том, что в доме №128 на проспекте Энгельса из крана течёт, по мнению автора видео, тонкая струя холодный воды. Напор настолько слабый, что для наполнения кастрюли водой потребуется, как отмечает местный житель, очень много времени.

При этом, как рассказывает мобильный репортёр, проблема с водоснабжением продолжается уже не первый год. "На видео - максимальный напор. Но бывает и меньше," - добавляет автор видео.
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