Самолёт экстренно приземлился на проезжую часть в США (ВИДЕО)
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:45
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Здесь, как видно на кадрах, на проезжую часть совершил посадку легкомоторный самолёт. Как сообщается, пилот летел из штата Нью-Йорк в Нью-Джерси. Однако в воздухе понял, что продолжать полёт не может из-за возникшей неисправности машины. В результате, лётчик посадил самолёт прямо на проезжую часть! Которая, как видно на кадрах, была достаточно оживлённой. Затем, чтобы больше не мешать автомобилям, пилот увёл воздушное судно к обочине.
Пользователи Сети в комментариях к ролику восхищаются высоким профессионализмом лётчика, который проделал ювелирную работу и сумел посадить легкомоторный самолёт в довольно сложных условиях. Отмечается, что в результате инцидента ни авиатор, ни участники дорожного движения не пострадали.
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