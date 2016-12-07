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Самолёт экстренно приземлился на проезжую часть в США (ВИДЕО)

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:45
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Крайне неординарного участника дорожного движения сняли на видео в американском штате Нью-Йорк.

Здесь, как видно на кадрах, на проезжую часть совершил посадку легкомоторный самолёт. Как сообщается, пилот летел из штата Нью-Йорк в Нью-Джерси. Однако в воздухе понял, что продолжать полёт не может из-за возникшей неисправности машины. В результате, лётчик посадил самолёт прямо на проезжую часть! Которая, как видно на кадрах, была достаточно оживлённой. Затем, чтобы больше не мешать автомобилям, пилот увёл воздушное судно к обочине.

Пользователи Сети в комментариях к ролику восхищаются высоким профессионализмом лётчика, который проделал ювелирную работу и сумел посадить легкомоторный самолёт в довольно сложных условиях. Отмечается, что в результате инцидента ни авиатор, ни участники дорожного движения не пострадали.

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