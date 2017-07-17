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Град прошёл в городе Усть-Илимск Иркутской области (ВИДЕО)

Автор:
Genius
Дата публикации:
11:33
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Сильный град и ливень пошли в городе Усть-Илимске, что в Иркутской области. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял непогоду на видео.

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