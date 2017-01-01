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Главная  /  Репортажи  /  Сильный шторм обрушился на немецкий Ферль (ВИДЕО)

Сильный шторм обрушился на немецкий Ферль (ВИДЕО)

Автор:
tamap1987
Дата публикации:
12:05
  • 39
  • 1

Сильный град, ливень и ветер, вырывающий деревья с корнем, - непогода пришла в германский город Ферль. Кадры с разбушевавшейся стихией прислал мобильный репортёр.

На Ферль, как сообщает автор видео, обрушился сильный шторм. По словам очевидца, погода изменилась очень быстро: "В течение 1-3 минут произошло страшное изменение в погоде: пошёл град, появился сильный ветер". О мощи которого можно судить по первому видео, на котором мобильный репортёр запечатлел, как дерево, не выдержав порывов, падает "прям на вышку".

"Во всём городе повырывало деревья с корнями. Просто ужас! И никаких точных новостей," - рассказывает мобильный репортёр.

  • 39
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    12:14
    Уважаемый tamap1987, уточните, пожалуйста, когда были сняты эти кадры? Кто их автор? Вы?
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