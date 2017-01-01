Сильный шторм обрушился на немецкий Ферль (ВИДЕО)
- Автор:
- tamap1987
- Дата публикации:
- 12:05
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- 39
На Ферль, как сообщает автор видео, обрушился сильный шторм. По словам очевидца, погода изменилась очень быстро: "В течение 1-3 минут произошло страшное изменение в погоде: пошёл град, появился сильный ветер". О мощи которого можно судить по первому видео, на котором мобильный репортёр запечатлел, как дерево, не выдержав порывов, падает "прям на вышку".
"Во всём городе повырывало деревья с корнями. Просто ужас! И никаких точных новостей," - рассказывает мобильный репортёр.
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