Сильный шторм обрушился на немецкий Ферль (ВИДЕО)

Автор: tamap1987 Дата публикации: 12:05

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39 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190100

Сильный град, ливень и ветер, вырывающий деревья с корнем, - непогода пришла в германский город Ферль. Кадры с разбушевавшейся стихией прислал мобильный репортёр.На Ферль, как сообщает автор видео, обрушился сильный шторм. По словам очевидца, погода изменилась очень быстро: "В течение 1-3 минут произошло страшное изменение в погоде: пошёл град, появился сильный ветер". О мощи которого можно судить по первому видео, на котором мобильный репортёр запечатлел, как дерево, не выдержав порывов, падает "прям на вышку"."Во всём городе повырывало деревья с корнями. Просто ужас! И никаких точных новостей," - рассказывает мобильный репортёр.