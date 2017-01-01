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Фестиваль “Цветочный джем” открылся в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:07
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Летний фестиваль “Цветочный джем” открылся в столице. Цветочные композиции, мороженое и сладости все это можно увидеть на фестивальных площадках.

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