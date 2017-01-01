Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» открылся в центре Москвы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:51

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20 июля в центре Москвы открылся фестиваль «Московское лето. Цветочный джем». Фестиваль пройдёт в столице по 6 августа. На 40 площадках по всему городу гости могут увидеть необычные цветочные композиции, попробовать оригинальные сорта мороженого, варенья и других лакомств, посетить концерты и представления, а также принять участие в мастер-классах. На фестивале 42 площадки, и на каждой своя особая развлекательная программа ну и, конечно, свои особенные вкусности. В этом году в «Цветочном джеме» участвует четыре страны — Россия, Беларусь, Франция и Иран. Все дни фестиваля тематические. Гостей ждут дни торта, пряника, мороженого, розы и множество других увлекательных событий. Для сладкоежек — отличный выбор десертов. На прилавках можно найти самые разнообразные пирожные и торты, конфеты и засахаренные фрукты, десятки сортов меда, варенья, мороженого. Десерты можно попробовать, приобрести и научиться готовить: «Цветочный джем» открывает 6 кулинарных школ! На Тверской площади научат готовить сладости, заваривать цветочный чай, делать цветочный лимонад, а также легкое и полезное мороженое и смузи из того, что растет в подмосковном саду. В «учебной программе» — «яблочные розы», пирожные из черемуховой муки, сорбеты из мяты, смородины, клубники и даже… из тыквы. В Камергерском переулке откроют секреты молекулярной кухни: участники мастер-классов узнают о современных технологиях в кулинарии. Всех желающих обучат готовить полезные конфеты, выпечку и… сыроедческое мороженое. Впервые в рамках проведения уличных фестивалей цикла «Московские сезоны» организуют сразу четыре конкурса. Это состязания кондитеров на создание рецепта конфеты «Москва», графических дизайнеров на лучший вариант упаковки этих конфет, открытый международный конкурс городского растительного дизайна и флористики и конкурс флористов-любителей. Появление нового сладкого символа Москвы — конфеты с одноименным названием — станет одной из основных целей фестиваля. Старт продаж намечен на День города. Планируется, что рецепт новой конфеты разработают в ходе конкурса кондитеров. В нем принимают участие 26 мастеров из 22 регионов России, представляющие известные кондитерские предприятия, такие как «Рот Фронт», «Бабаевский», «Красный Октябрь» и другие.