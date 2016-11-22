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В Ивделе полицейские спасли едва не утонувшего мужчину

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:45
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В Ивделе полицейские спасли едва не утонувшего мужчину. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Наряд ППС услышал крики о помощи. Оказалось, что пострадавший упал в воду, выбраться не смог, зато сумел ухватиться за бревно. Патрульные попросили у местных жителей лестницу, захватили буксировочный трос и один из правоохранителей спустился в реку.

Сообщается, что к спасательной операции подключились жители ближайших домов. Люди удерживали лестницу и помогли пострадавшему перебраться через забор. В итоге через несколько минут мужчина оказался на суше.

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