В Ивделе полицейские спасли едва не утонувшего мужчину
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:45
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В Ивделе полицейские спасли едва не утонувшего мужчину. Инцидент сняли на видео очевидцы.
Наряд ППС услышал крики о помощи. Оказалось, что пострадавший упал в воду, выбраться не смог, зато сумел ухватиться за бревно. Патрульные попросили у местных жителей лестницу, захватили буксировочный трос и один из правоохранителей спустился в реку.
Сообщается, что к спасательной операции подключились жители ближайших домов. Люди удерживали лестницу и помогли пострадавшему перебраться через забор. В итоге через несколько минут мужчина оказался на суше.
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