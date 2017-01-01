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Главная  /  Репортажи  /  Смертельные развлечения на крыше электрички сняли подростки в Подмосковье

Смертельные развлечения на крыше электрички сняли подростки в Подмосковье

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:16
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Жизнь или крутое видео? Вот эти молодые люди, похоже, выбирают второе.

Два товарища забрались на крышу движущейся электрички и даже велосипед прихватили - чтобы прокатиться на нем. Правда, как только один из них начал движение, он чуть не упал. Второй оказался более ловким. Но плачевно эта поездка могла закончиться для них обоих. Пользователи задаются вопросом - как вообще такое могло прийти в голову?

Как сообщается, жители подмосковного Фрязино и вовсе требуют удалить это видео - чтобы оно не стало примером для других, особенно для подростков. Не лишним будет еще раз напомнить: любое трюкачество на транспорте, а особенно на железной дороге, может обойтись слишком дорого.
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