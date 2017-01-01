Сильные лесные пожары бушуют сразу в нескольких странах
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:32
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Похожие видео - из канадской провинции Британская Колумбия. Там, сообщается, огнём охвачены около 15-ти тысяч гектаров леса. В небо, как видно на кадрах, поднимаются огромные клубы дыма. И обуздать стихию пока не удаётся. Так что властям пришлось распорядиться об эвакуации порядка 50-ти тысяч человек. Такого не было более десяти лет.
Горят древесные массивы и по другую сторону Атлантики. Например, эти кадры - из окрестностей французской Ниццы: там пожары вообще стали рекордными. Правда, локализовать их удалось сравнительно быстро: сообщается, что несмотря на пугающие кадры, ни один жилой дом огонь задеть не успел.
Делятся кадрами лесных пожаров и жители хорватского Сплита. Видны и клубы смога, и языки пламени. Причём, судя по этим видеороликам, несколько очагов возгорания находятся прямо у городской черты. Впрочем, в мэрии уверяют, что никакой угрозы для населения - нет.
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