Очень настойчивого козла сняли на видео в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:28
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Парнокопытное ломилось в закрытую дверь. Что, по-видимому, ничуть не смутило обладателя крепких рогов, которыми козёл и пробил сначала одну половину стеклянной двери, а спустя некоторое время и другую.
Только потом, как видно на кадрах, животное окончательно скрылось с "места преступления", так и не посетив лишившегося двери офис. А видео с камер наблюдения всего за несколько дней набрало более миллиона просмотров.
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