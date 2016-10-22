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Очень настойчивого козла сняли на видео в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:28
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Живой козёл пробил рогами стеклянную дверь в офисе в США. Сообщается, что инцидент произошёл в штате Колорадо и попал в объектив камеры наблюдения.

Парнокопытное ломилось в закрытую дверь. Что, по-видимому, ничуть не смутило обладателя крепких рогов, которыми козёл и пробил сначала одну половину стеклянной двери, а спустя некоторое время и другую.

Только потом, как видно на кадрах, животное окончательно скрылось с "места преступления", так и не посетив лишившегося двери офис. А видео с камер наблюдения всего за несколько дней набрало более миллиона просмотров.
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